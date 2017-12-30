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Россию заподозрили в поставках нефти КНДР в обход санкций

Россию заподозрили в поставках нефти КНДР в обход санкций

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз за последние месяцы, перевозив его морем, по словам двух высокопоставленных западноевропейских источников в сфере безопасности, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Продажи нефти или нефтепродуктов из России нарушают санкции ООН, сообщили источники в сфере безопасности.

Сообщается, что контрабандой занимались российские корабли, поставки осуществляли в октябре и ноябре.

"Российские суда в этом году неоднократно совершали переправку нефтепродуктов на северокорейские суда в нарушение санкций", - сказал первый источник в сфере безопасности.

Другой источник подтвердил переправку с российского на северокорейский корабль, отметив, что нет доказательств участия властей РФ в этом процессе.

"Нет никаких доказательств того, что это поддерживается властями России, но эти российские суда помогают северным корейцам", - сказал второй источник в европейской сфере безопасности.

Два источника безопасности ссылались на данные морской разведки и спутниковые снимки судов из российских дальневосточных портов на Тихом океане.

МИД России и таможенная служба РФ отказались комментировать, поставили ли российские суда топливо на северокорейские суда. Владелец одного из суден, обвиняемого в контрабанде нефти в Северную Корею, отрицал такую ​​деятельность.

Напомним, КНДР заявила, что не откажется от наращивания ядерного оружия.

Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, КНДР
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