Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд декабря.