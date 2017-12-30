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Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах

Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд декабря.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, лавины
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