Новости: Происшествия
Суббота, 30 декабря 2017, 09:59 • Юлия Шрамко
Угроза схода лавин сохраняется в Карпатах
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 30 декабря, в связи с метелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд декабря.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час