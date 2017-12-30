Столичные правоохранители разоблачили магазин, где продавали суррогатный алкоголь

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители Соломенского района столицы разоблачили магазин, где реализовывали алкоголь без соответствующей документации. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Отмечается, что полицейские изъяли 15 литров суррогатного алкоголя в пластиковых бутылках и 40 бутылок алкогольных напитков с признаками подделки.

Реализовывался товар сомнительного качества в продуктовом магазине на улице Монтажников. Правоохранители опросили очевидцев, которые подтвердили, что в заведении продают водку из пластиковых бутылок без маркировки.

Во время проверки продавец и владелец магазина не смогли предоставить соответствующих документов и разрешений на реализацию алкогольной продукции.

"В результате проверки составлен протокол по ч. 1 ст. 156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли. Вопрос о мере наказания правонарушителей будет решен в судебном порядке", - сообщили в полиции.

Напомним, по данным журналиста Дубинского, ТОП-чиновники, обеспечивающие работу нелегалов алкогольного рынка, ежемесячно зарабатывают около 9 млн долларов.

По данным ГФС, в течение 7 месяцев 2017 года наибольшее количество незаконных производств алкогольных напитков было обнаружено в Запорожской и Львовской областях - 7 и 6 случаев соответственно.

Добавим, что за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Объемы теневого рынка тем временем выросли и достигают около 60-70%.