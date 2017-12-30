Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 16:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Во Львове состоялся праздничный забег Санта-Клаусов

Во Львове состоялся праздничный забег Санта-Клаусов

фотогалерея

ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня в Стрыйском парке во Львове состоялся новогодний забег Санта-Клаусов. Об этом сообщяет корреспондент УНН во Львове.

К забегу присоединились около восьмидесяти участников. Бегуны были одеты в костюмы не только Санта-Клаусов, но и зайцев, собак, елок.

Дистанция забега составляла пять километров. Что интересно, некоторые участники забега бежали вместе с собаками. Быстрых, а также тех, кто имел оригинальные костюмы, наградили подарками.

"Жаль, что в этом году без снега. Но настроение праздничное. Пять километров - это не преграда. Правда, в костюме не так уж просто бежать", - рассказал участник забега Василий Якимов.

Напомним, Санта-Клаус раздал более семи миллиардов подарков.

Источник: УНН
Теги: Львов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.