Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 16:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Исследователи начали работы по защите деревянных находок на Почтовой площади

Исследователи начали работы по защите деревянных находок на Почтовой площади

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вчера, 29 декабря, исследователи начали работы по защите и сохранению в зимний период деревянных находок на столичной Почтовой площади. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"...Надлежащую консервацию находок должен проводить исследователь. Однако, с момента, когда находки были обнаружены, никаких работ по их консервации не совершалось. Мы услышали много причин. Но, как говорит городской глава и как показывает практика, причины находит тот, кто не хочет делать. Вчера, исследователи начали работы, которые позволят защитить и сохранить древесину при существующих погодных условиях. Это было уже крайне необходимо, поскольку древесина мокрая и морозы могли привести к ее разрушению", - сообщили в КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Работы на Почтовой площади идут по плану и жестко контролируются - КГГА

Напомним, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности депутаты единогласно поддержали проект решения "Об обеспечении сохранности памятника археологии местного значения и размещения музея на участке прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХI-ХIХ ст.) на Почтовой площади в Киеве".

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, археология, Почтовая площадь, работа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.