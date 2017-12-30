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Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на срыв визита сенаторов США в Москву

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на срыв визита сенаторов США в Москву

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Российское посольство в Вашингтоне не считает себя виновным в срыве визита делегации сенаторов конгресса США в Москву. Об этом сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.

Посольство в Вашингтоне назвало неправдой заявление о том, что визит был сорван российской стороной. Дипломаты утверждают, что предлагали разные способы по решению вопроса, включая взаимное исключение политиков из "черных списков" обеих стран.

Однако Соединенные Штаты на этот шаг пойти отказались. В дипмиссии добавили, что все же не теряют надежду на возобновление межпарламентских связей и считают, что контакты, "прерванные Конгрессом США" будут восстановлены, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что два сенатора отменили визит в Россию из-за того, что посольство РФ не выдало визу члену делегации, сенатору Джин Шахин. 

Источник: УНН
Теги: США, Россия, сенатор
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