Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев.

"Эти изменения запрещают проведение самостоятельных экспедиций, которые ранее были разрешены", - сообщил секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане.

По словам М.Неупане, закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.

Напомним, ранее Рэндольф Брезник, американский астронавт NASA, опубликовал снимки гор Гималаи, в частности, самой высокой горы в мире Эверест с Международной космической станции.