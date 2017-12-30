Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку

Альпинистам запретили подниматься на Эверест в одиночку

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев.

"Эти изменения запрещают проведение самостоятельных экспедиций, которые ранее были разрешены", - сообщил секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане.

По словам М.Неупане, закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.

Напомним, ранее Рэндольф Брезник, американский астронавт NASA, опубликовал снимки гор Гималаи, в частности, самой высокой горы в мире Эверест с Международной космической станции.

Источник: УНН
Теги: Непал, Эверест, альпинисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.