В столице прошел благотворительный марш собак

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В центре Киева прошел благотворительный марш собак, передает корреспондент УНН.

Мероприятие посетили несколько десятков человек со своими любимцами и имели возможность сделать денежный взнос. Все средства, по словам организаторов, передадут приюту для животных.

"Благотворительный марш создан, чтобы помочь бездомным животным. Нас поддержало достаточно киевлян, которые пришли со своими пушистиками сюда", - отметила организатор.

Напомним, во Львове состоялся праздничный забег Санта-Клаусов.