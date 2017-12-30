Порошенко сообщил, когда состоится новая встреча по освобождению заложников

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В начале следующего года, 10 января, состоится встреча относительно освобождению заложников, которые все еще остаются в плену в ОРДЛО. Об этом во время визита в Главный военный клинический госпиталь к освобожденным из плена украинцам сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Я уже поручил свои советникам, представителям в трехстороннем контактной группе в Минске организовать встречу и ускорить этот процесс (освобождение других заложников - ред.). И 10 числа у нас состоится встреча, чтобы мы не останавливались и продолжали на этой же волне", - заявил П.Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко дал поручение немедленно возобновить переговоры с Российской Федерацией по возврату украинских граждан, содержащихся в РФ и на неподконтрольных Киеву территориях.