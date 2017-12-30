Новости: Происшествия
Суббота, 30 декабря 2017, 15:47 • Дарья Чабанова
Неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты", в здании есть люди
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди. Это УНН подтвердил представитель Национальнальнои полиции Украины Ярослав Тракало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове неизвестные напали на мужчину и забрали 30 тыс. долларов
"На место происшествия сейчас направляется следственная группа, возможно, уже доехала", - сообщил Я.Тракало.
По его словам, по предварительной информации, внутри есть люди.
Напомним, в Харькове произошло ДТП с тремя погибшими.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час