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Неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты", в здании есть люди

Неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты", в здании есть люди

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди. Это УНН подтвердил представитель Национальнальнои полиции Украины Ярослав Тракало.

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"На место происшествия сейчас направляется следственная группа, возможно, уже доехала", - сообщил Я.Тракало.

По его словам, по предварительной информации, внутри есть люди.

Напомним, в Харькове произошло ДТП с тремя погибшими.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Укрпочта
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