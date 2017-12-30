Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 30 декабря 2017 16:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
В Украине за год в ДТП погибли более 3 тысяч человек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Захваченное отделение "Укрпочты" в Харькове отгородили лентой

Захваченное отделение "Укрпочты" в Харькове отгородили лентой

фотогалерея

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Отделение "Укрпочты" в Харькове, в котором, по предварительной информации, находится человек, который говорит, что на нем прицепленная взрывчатка, отгородили лентой. Об этом сообщает корреспондент УНН.

На месте находятся автомобили полиции.

Напомним, спикер Национальнальнои полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил, что в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Укрпочта
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.