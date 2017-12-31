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Суббота, 30 декабря 2017, 17:24 • Лина Джулай
К захваченному зданию "Укрпочты" в Харькове стянули КОРД
КИЕВ. 30 декабря. УНН. К месту захваченного мужчиной отделения "Укрпочты" в Харькове, где находится девять человек, стянули спецназовцев. Об этом сообщает корреспондент УНН.
У спецназовцев - шевроны КОРДа.
Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
По данным полиции, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в этом учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.
Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.
Источник: УНН
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