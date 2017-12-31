К захваченному зданию "Укрпочты" в Харькове стянули КОРД

КИЕВ. 30 декабря. УНН. К месту захваченного мужчиной отделения "Укрпочты" в Харькове, где находится девять человек, стянули спецназовцев. Об этом сообщает корреспондент УНН.

У спецназовцев - шевроны КОРДа.

Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

По данным полиции, о происшествии оператору "102" сообщил мужчина, жена которого работает в этом учреждении. Сейчас информация проверяется работниками полиции.

Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенном на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.