Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 05:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Год без реформ: эксперты прокомментировали инициативы власти в 2017 году
Год без реформ: эксперты прокомментировали инициативы власти в 2017 году
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Верховный суд РФ поддержал отказ ЦИК в регистрации Навального кандидатом в президенты

Верховный суд РФ поддержал отказ ЦИК в регистрации Навального кандидатом в президенты

Алексей Навальный

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск российского политика Алексея Навального, поданный из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты. Об этом в Twitter сообщил адвокат Навального Иван Жданов, передает УНН.

"В иске отказали. Забастовка избирателей!" - написал И.Жданов.

Навальный и его сторонники заявили, что считают такое решение незаконным и призывают россиян бойкотировать выборы.

Напомним, ранее в ЕС осудили отказ Центральной избирательной комиссии РФ допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата в президенты, отметив, что такое решение ставит под сомнение политический плюрализм в России. 

Источник: УНН
Теги: выборы, суд, Россия, Навальный
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.