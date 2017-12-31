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Взрыв в магазине в Петербурге: ФСБ задержала организатора

Взрыв в магазине в Петербурге: ФСБ задержала организатора

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Федеральная служба безопасности России задержала организатора и исполнителя взрыва самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости, передает УНН.

Отмечено также, что подозреваемого передали в Следственный комитет РФ для проведения дальнейших действий.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали.

 

Источник: УНН
Теги: Россия, взрыв, ФСБ
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