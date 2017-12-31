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Заложников из "Укрпочты" в Харькове освободили, злоумышленника задержали

Заложников из "Укрпочты" в Харькове освободили, злоумышленника задержали

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заложников из отделения "Укрпочты" в Харькове, где их держал мужчина, угрожавший взрывчаткой, освободили, самого злоумышленника задержали. Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная в Facebook, передает УНН.

"Ситуация с захватом отделения Укрпочты решена. Люди освобождены!" - сообщила она.

Она отметила, что это была блестящая спецоперация СБУ и МВД.

"Негодяй задержан и будет строго отвечать за свои действия. Сейчас с освобожденными людьми и родственниками начинают работать психологи и медики", - указала Ю.Светличная.

Напомним, к переговорам для освобождения людей из "Укрпочты" в Харькове привлекли отца злоумышленника.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Укрпочта
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