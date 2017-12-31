Порошенко поручил местным властям помочь освобожденным заложникам в Харькове
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил освобождения заложников, которых держали в отделении "Укрпочты" в Харькове, и поручил местным властям помочь пострадавшим. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Всех заложников в Харькове освободили. Нападавший задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил он.
Ранее сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
Сообщение о том, что в отделение "Укрпочты", расположенное на улице Шевченко, вошел человек в маске с целью ограбления, поступило в полицию 30 декабря около 14:40.
Сначала с захваченной "Укрпочты" в Харькове освободили пятерых заложников, среди них - двое детей.
Из-за захватв заложников на "Укрпочте" в Харькове открыли производство.
Усіх заручників у Харкові звільнено. Нападника затримано.— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 декабря 2017 г.
Дякую за добру роботу співробітникам Національної поліції та СБУ.
Доручив місцевим органам влади надати постраждалим усю необхідну допомогу.