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Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

Мухаммед Мурси

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Уголовный суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Также суд обязал М.Мурси выплатить 1 миллион египетских фунтов (56 тысяч долларов США) одному из судей в качестве возмещения морального вреда.

Процесс стартовал в мае 2015 года. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. М.Мурси инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.

Напомним, ранее суд в Египте отменил пожизненное заключение экс-президенту М.Мурси.

Источник: УНН
Теги: суд, Египет
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