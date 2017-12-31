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Власти Ирана предостерегли граждан против "нелегальных собраний"

Власти Ирана предостерегли граждан против "нелегальных собраний"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сторонники иранских властей вышли на официальную демонстрацию, организованную в ответ на антиправительственные протесты, однако после двух дней антиправительственных протестов в Иране правительство страны посоветовало гражданам избегать "нелегальных собраний", передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Демонстрации, которые начинались как протест против коррупции и экономических трудностей, впоследствии, похоже, приобрели политическую окраску. На протесты вышли тысячи людей, многих арестовали. Некоторые небольшие группы продолжают демонстрации в Тегеране и других городах.

Но министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли призвал людей "не участвовать в этих незаконных собраниях, поскольку они создадут проблемы для себя и других граждан".

Иранские власти обвиняют в организации протестов антиреволюционерив и агентов иностранных государств.

Между тем, в субботу прошел тысячный проправительственный митинг. Его организовали, чтобы отметить восьмую годовщину подавления больших уличных протестов.

США заявили, что "мир следит" за тем, как иранская власть реагирует на антиправительственные протесты.

Источник: УНН
Теги: протест, Иран
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