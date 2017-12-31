Порошенко на год продлил мораторий на продажу сельхозземель

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел X "Переходные положения "Земельного кодекса Украины", чем продлил на один год мораторий на продажу сельхозземель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Реализация закона, как ожидается, позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, Рада дала зеленый свет продолжению моратория на продажу земли.