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Переводчик Гройсмана планировал бежать из Украины

Переводчик Гройсмана планировал бежать из Украины

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подозреваемый в государственной измене переводчик Станислав Ежов собирался покинуть территорию Украины. Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

 

Говоря о задержании Ежова, глава правительства отметил, что СБУ в течении полугода искала “источник утечки информации”.

“Полгода мы искали источник утечки информации и лишь несколько недель назад стало известно, кто это”, — отметил Гройсман.

По его словам, Ежова задержали поскольку “по имеющейся у СБУ информации он собирался покинуть Украину”.

Премьер добавил, что удивлен задержанием Ежова “под камеры”, поскольку “на заднем дворе правительства ждала машина”. Однако он уклонился от ответа на вопрос, кому выгодно делать задержания Ежова публичным.

Как сообщал УНН, в СБУ прокомментировали задержание переводчика Гройсмана.

Источник: УНН
Теги: РФ, Владимир Гройсман, спецслужбы
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