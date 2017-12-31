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Аваков рассказал подробности спецоперации по освобождению заложников в Харькове

Аваков рассказал подробности спецоперации по освобождению заложников в Харькове

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Локализацией преступника, который взял заложников в отделении “Укрпочты” в Харькове, занимались оперативники уголовного розыска Нацполиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Оперативники уголовного розыска Нацполиции локализовали преступника, который захватил помещение „Укрпочты“ в Харькове и удерживал заложников, в том числе детей”, — сказал глава МВД.

Кроме того, Арсен Аваков поблагодарил работников полиции за слаженную и профессиональную работу.

Как сообщал УНН, в результате освобождения заложников в Харькове пострадавших нет.

Напомним, сегодня неизвестный в Харькове захватил отделение “Укрпочты”.

Источник: УНН
Теги: Харьков, Арсен Аваков, задержание, заложники
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