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Президент назначил стипендии медикам

Президент назначил стипендии медикам

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения", передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

Пожизненные стипендии получили 13 медиков, двухлетние - 70 медиков.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях.

Кроме того, работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

Напомним, П.Порошенко дал старт медицинской реформе.

Источник: УНН
Теги: медики, Петр Порошенко
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