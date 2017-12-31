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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл

КИЕВ. 31 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,06 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 31 декабря установлены на таком уровне:

28,067223 грн за доллар;

33,495424 грн за евро;

0,487030 грн за российский рубль;

37,733670 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 30 декабря, курс всех валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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