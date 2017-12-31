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За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

За минувшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал

КИЕВ. 31 декабря. УНН. За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.

На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя агрессор применил, кроме этого оружия, еще и гранатометы и 82-мм минометы.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал”, — сообщили в штабе.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрелы
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