В Москве задержали подозреваемого в стрельбе возле Кремля

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Москве полиция задержала подозреваемого в стрельбе возле Кремля, в результате которой были тяжело ранены два человека. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“В воскресенье 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке 30 декабря в ресторане на улице Никольской”, — сообщили в местной полиции.

Как отметили в ведомстве, при задержании подозреваемый причинил себе телесные повреждения, был госпитализирован для оказания помощи.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Пострадавшие в результате инцидента сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, в Москве в 300 метрах от Красной площади неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента два человека пострадали.