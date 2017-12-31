Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Москве задержали украинскую писательницу

В Москве задержали украинскую писательницу

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Вчера вечером в Москве была задержана без составления протокола украинская поэтесса Евгения Бильченко. Об этом сообщила в Facebook российский фотожурналист и волонтер Виктория Ивлева, передает УНН.

“Только что в клубе ICON на Болотной набережной казаками была сорвана дружеская встреча с Женей Бильченко, замечательным украинским поэтом”, — написала она.

Также журналистка отметила, что казаки вели крайне агрессивно, поэтому пришлось вызвать полицию.

“Полиция приехала, прошла в клуб сквозь оцепление казаков, вывела оттуда Женя, проверила ее документы, с которыми все оказалось в порядке, а потом посадили Женю в машину и повезли в отделение Якиманка, чтобы, как у них говорят, „пробить Женю по базе“”, — добавила она.

Позже Ивлева сообщила, что украинскую писательницу отпустили.

Как сообщал УНН, двух украинцев задержали в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, задержание, Москва, писательница
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.