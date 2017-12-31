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В Одессе зарезали фельдшера "скорой", когда он снимал деньги с банкомата

В Одессе зарезали фельдшера "скорой", когда он снимал деньги с банкомата

ОДЕССА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Трое злоумышленников убили мужчину, который пытался снять деньги с банкомата. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Одесской области, передает корреспондент УНН.

"Убийство произошло в Суворовском районе. По горячим следам задержаны трое злоумышленников, которые зарезали молодого 35-летнего мужчину. Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезанная подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - отметил Головин.

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Сейчас выясняются все обстоятельства убийства. В свою очередь, коллеги погибшего уточнили, что Андрей Овчинников работал фельдшером 3-й подстанции в бригаде скорой помощи.

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Источник: УНН
Теги: убийство, Одесса, полиция
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