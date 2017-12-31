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Харьковский террорист баллотировался в мэры, а еще "предсказывал" будущее

Харьковский террорист баллотировался в мэры, а еще "предсказывал" будущее

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Харьковский террорист Владимир Безух, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря, в 2006 году баллотировался в мэры, а в 2014 году открыл в себе дар екстрасенса и даже записал несколько предсказаний, передает УНН.

Так, начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков на своей странице в Facebook распространил агитационный плакат Владимира Безуха, который баллотировался в мэры Харькова в 2006 году.

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Кроме того, пользователи нашли в сети видео, на котором Безух прогнозировал "гражданскую войну в Украине и эпидемию".

Среди его предсказаний был и "армагеддон", который мог произойти в 2017 году.

Запись была опубликована в апреле 2014 года.

Как сообщал УНН, 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Источник: УНН
Теги: Харьков, захват, заложники
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