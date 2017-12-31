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Более 300 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

Более 300 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня утром на въезд и выезд перед КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/50; "Марьинка" - 30/80; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В ГПСУ добавили, что "в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме".

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За прошедшие сутки, по данным пограничников, через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, последовало 25,7 тысячи человек и 4000 транспортных средств: "Майорское" - 6745 человек и 990 транспортных средств; "Марьинка" - 6620 человек и 1330 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4740 человек и 1015 транспортных средств; "Гнутово" - 2450 человек и 660 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5125 человек.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, авто
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