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Активисты придут под посольство РФ с файерами и портретами политзаключенных Кремля

Активисты придут под посольство РФ с файерами и портретами политзаключенных Кремля

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в 11.00 утра под российским посольством соберутся активисты с портретами заключенных Кремля украинцев, чтобы продемонстрировать моральную поддержку и солидарность с "рабами путинского режима", передает УНН со ссылкой на организаторов.

Как сообщили организаторы, в ходе мероприятия каждый из участников запишет видеообращение со словами поддержки, поздравлениями, пожеланиями соотечественникам, которые оказались в местах лишения свободы за свои убеждения.

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"После этого мы символически зажжем желтые и синие файеры и дымы, в знак солидарности украинского народа", - говорится в сообщении.

Ранее активисты под посольством РФ требовали поиска пропавших крымчан.

Источник: УНН
Теги: Украина, посольство России, Кремль
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