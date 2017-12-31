Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Ресторанный комплекс горел в Киевской области

Ресторанный комплекс горел в Киевской области

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевской области пожарные ликвидировали возгорание ресторанного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"30 декабря в 13:22 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании ресторанного комплекса "Мега - спорт" в г. Узин", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ивано-Франковске во время пожара погибла семья из шести человек

Как отмечается, по прибытию на место происшествия спасателями установлено, что горит крыша здания ресторана на площади 150 кв. м. Пожар локализован в 14:24 и ликвидирован в 15:15. Во время тушения пожара привлекались 6 единиц техники и 29 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Источник: УНН
Теги: пожар, Киевская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.