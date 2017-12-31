Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения

Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевском районном суде города Харькова сегодня будут избирать меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил 11 заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря, передает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, судебное заседание начнется в 12.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове

Известно, что прокуратура потребует для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковский террорист баллотировался в мэры, а еще "предсказывал" будущее

Как сообщал УНН, 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".

Источник: УНН
Теги: суд, Харьков, заложники, мера пресечения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.