Новости: Общество
Воскресенье, 31 декабря 2017, 11:51 • Лина Джулай
Харьковскому террористу сегодня будут избирать меру пресечения
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевском районном суде города Харькова сегодня будут избирать меру пресечения Владимиру Безуху, который захватил 11 заложников в отделении "Укрпочты" 30 декабря, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, судебное заседание начнется в 12.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция установила личность злоумышленника, который захватил отделение "Укрпочты" в Харькове
Известно, что прокуратура потребует для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харьковский террорист баллотировался в мэры, а еще "предсказывал" будущее
Как сообщал УНН, 30 декабря мужчина в Харькове захватил отделение "Укрпочты".
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час