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Воскресенье, 31 декабря 2017, 12:42 • Тоня Туманова
Пингвины и тюлени: полярники записали новогоднее поздравление для украинцев
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полярники с единственной украинской антарктической станции им.Академика Вернадского записали видео, чтобы поздравить всех с Новым годом, передает УНН.
В видеоприветствии полярники рассказывают, что соскучились по дому, а также передают привет родным и всей стране.
Кроме того, повар Богдан Паламарчук делится рецептом вкусной каши, а метеорологи хотят, чтобы даже в ураганы каждый мог найти путь домой.
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А исследователи биологи пожелали украинцам всегда оставаться людьми, даже "если вас окружают только пингвины и тюлени".
Источник: УНН
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