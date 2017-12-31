Пингвины и тюлени: полярники записали новогоднее поздравление для украинцев

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полярники с единственной украинской антарктической станции им.Академика Вернадского записали видео, чтобы поздравить всех с Новым годом, передает УНН.

В видеоприветствии полярники рассказывают, что соскучились по дому, а также передают привет родным и всей стране.

Кроме того, повар Богдан Паламарчук делится рецептом вкусной каши, а метеорологи хотят, чтобы даже в ураганы каждый мог найти путь домой.

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А исследователи биологи пожелали украинцам всегда оставаться людьми, даже "если вас окружают только пингвины и тюлени".