Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Семья Авакова получила почти 2 млн долл. от продажи доли телеканала

Семья Авакова получила почти 2 млн долл. от продажи доли телеканала

Арсен Аваков

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Семья министра внутренних дел Арсена Авакова получила более 1,9 млн дол. от продажи американской компании своей доли в телеканале Эспрессо ТВ. Об этом Аваков написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Как уже сообщали СМИ — телеканал Эспрессо ТВ больше не аффилирован ни с Арсением Яценюком, ни с моей семьей.
...Мы с Арсением приняли решение продать свои доли Эспрессо ТВ, чтобы никто не спекулировал на политической ангажированности канала, чтобы канал мог развиваться”, — написал Аваков.

Покупателем 70% доли, продолжил он, выступила американска компания из штата Нью-Йорк, заинтересованная в медиабизнесе в Украине — ATMOSPHERE TNTERTAIMENT, INC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд вернул Авакову-младшему загранпаспорт и снял электронный браслет

“Все это будет отражено в электронной декларации, которую я заполню по итогу года... За 40% долю канала по полностью прозрачному и „белому“ контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банке, моя супруга получила на счет в украинском банке 1 953 708 доллара США. С учетом выплат, обусловленных договором опциона, необходимостью выплатить налог (18%) и военный сбор (1,5%) — налоговые выплаты в бюджет составят около 9 млн 700 тыс. грн”, — отметил Аваков.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, телеканал, продажа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.