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Новая Зеландия первой встретила Новый год

Новая Зеландия первой встретила Новый год

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Жители Новой Зеландии первыми встретили Новый год, передает УНН.

Новая Зеландия встретила 2018-й год фейерверками и громкими возгласами.

Следующими Новый год встретят на Камчатке.

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Источник: УНН
Теги: Новый год, Новая Зеландия
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