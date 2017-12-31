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Воскресенье, 31 декабря 2017, 13:07 • Тоня Туманова
Новая Зеландия первой встретила Новый год
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Жители Новой Зеландии первыми встретили Новый год, передает УНН.
Новая Зеландия встретила 2018-й год фейерверками и громкими возгласами.
Следующими Новый год встретят на Камчатке.
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Источник: УНН
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