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Микроавтобус перевернулся во Львовской области: пострадал водитель и 7 пассажиров

Микроавтобус перевернулся во Львовской области: пострадал водитель и 7 пассажиров

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во Львовской области перевернулся пассажирский микроавтобус. В результате ДТП были травмированы водитель транспортного средства и семеро его пассажиров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

В пресс-службе отметили, что в Жовковское отделения полиции 31 декабря в 2.25 поступила информация о том, что на объездной дороге возле села Воля-Высоцкая произошло ДТП с пострадавшими.

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Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель города Тернополь, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей.

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Они были доставлены в больницы в Жовкве и Львове. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львовская область, пострадавшие
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