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В Украине собрали елку из 24 тыс. карандашей

В Украине собрали елку из 24 тыс. карандашей

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине собрали елку из 24 тысяч карандашей. Креативное новогоднее дерево уже внесли в список рекордов Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

"В Доброславе перед Новым Годом в магазинах люди массово приобретали не шампанское или наборы для Оливье, а цветные карандаши! Для того, чтобы создать самую креативную в Украине елку, их понадобилось почти 24 000 штук! Елка признана рекордом Украины", - написала Ветрова.

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Напомним, в Украине зарегистрирован новый рекорд - самая большая коллекция зубных паст оказалась в украинской коллекционерки Виктории Высоцкой.

Источник: УНН
Теги: Украина, елка, рекорд
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