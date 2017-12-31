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Поляк пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря

Поляк пытался вывезти из Украины 13 кг янтаря

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во Львовской области задержан гражданин Польши, который пытался вывезти домой более 13 кг янтаря. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает УНН.

"Очередной случай вывоза из Украины в Польшу более 13 кг драгоценного камня не допустили вчера в пункте пропуска "Грушев" пограничники Львовского отряда совместно с работниками фискальной службы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, янтарь автомобилем "Тойота", польской регистрации, вывозил гражданин Польши, который для пересечения границы избрал полосу движения "зеленый коридор".

Пограничники инициировали проведение совместного с таможенниками углубленного осмотра транспортного средства, в ходе которого в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в боковой обшивке багажного отделения, под запасным колесом и в дугах бампера, было найдено 13,3 кг обработанного камня янтаря.

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Обнаруженный янтарь отправлено на экспертную оценку. Автомобиль, как средство незаконного перемещения товаров, изъят в установленном порядке.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, янтарь
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