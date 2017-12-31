Гибель семьи в Ивано-Франковской области: полиция расследует умышленное убийство

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Полиция Ивано-Франковска открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по фату гибели мужчины, женщины и четырех несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, передает УНН.

"По факту полицейские зарегистрировали уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осмотр места происшествия проводили следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в области с участием следователей в ОВД криминалистов этого подразделения, криминалистической лаборатории в составе эксперта-биолога, специалистов ГУ "Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины", специалистов Ивано-Франковского отделения ПАО "Ивано-Франковскгаз" и судебно-медицинского эксперта.

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Тела погибших - женщины 1978 г.р., мужчины 1990 года рождения и детей 2003, 2007, 2013 и 2017 рождения направлено для проведения судебно-медицинских экспертиз.

"Предварительная причина смерти: удушение угарным газом. В уголовном производстве проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, исследования и экспертизы, направленные на установление причины утечки угарного газа и установления виновных в этом лиц", - отметили в полиции.