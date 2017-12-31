Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Взрыв прогремел на предприятии в Днепропетровской области

Взрыв прогремел на предприятии в Днепропетровской области

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В городе Новомосковск Днепропетровской области утечка газа из автоцистерны вызвала взрыв и крупный пожар на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"31 декабря в 9:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Новомосковск, ул. Кущевская, 59. На открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом в результате хлопка произошел разлет 3-х баллонов и возник пожар, который распространился на два рядом расположенные здания", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львовской области произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший

Как отмечается, пожар локализован в 10:20, ликвидирован в 11:30. К ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и 5 единиц техники.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Днепропетровская область, предприятие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.