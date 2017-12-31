Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Мусорный контейнер взорвался в центре Киева

Мусорный контейнер взорвался в центре Киева

фотогалерея

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В центре Киева, на Крещатике, взорвался и загорелся мусорный контейнер. Об этом УНН сообщили очевидцы инцедента.

“Бабахнуло, мы вишли из офисов. Дымилось, воняло, но все быстро потушили”, — сказали собеседники агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенку в Луганской области оторвало руку при попытке разобрать боеприпасы

Причины происшествия устанавливаются.

Источник: УНН
Теги: Киев, взрыв
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.