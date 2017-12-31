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Воскресенье, 31 декабря 2017, 16:02 • Евгений Демьянов
Мусорный контейнер взорвался в центре Киева
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В центре Киева, на Крещатике, взорвался и загорелся мусорный контейнер. Об этом УНН сообщили очевидцы инцедента.
“Бабахнуло, мы вишли из офисов. Дымилось, воняло, но все быстро потушили”, — сказали собеседники агентства.
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Причины происшествия устанавливаются.
Источник: УНН
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