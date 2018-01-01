Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 05:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, более 30 человек погибли

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, более 30 человек погибли

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Кении погибли не менее 36 человек, еще 18 пострадали, сообщает УНН со ссылкой на Daily Nation.

По информации СМИ, автобус выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с фурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В масштабном ДТП в Кении погибли по меньшей мере 32 человека

На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Источник: УНН
Теги: ДТП, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.