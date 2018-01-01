Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, более 30 человек погибли

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Кении погибли не менее 36 человек, еще 18 пострадали, сообщает УНН со ссылкой на Daily Nation.

По информации СМИ, автобус выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с фурой.

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На месте происшествия продолжается спасательная операция.