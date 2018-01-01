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Склад с пластиковими изделиями загорелся под Москвой

Склад с пластиковими изделиями загорелся под Москвой

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Под Москвой горит склад пластикових изделий, огонь распространился на площадь в 1,5 тыс.кв м. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

“Площадь пожара на складе с пластиковыми изделиями в Подольском городском округе Московской области увеличилась до 1500 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС РФ”, — говорится в сообщении.

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Как отмечается, объявлен повышенный ранг пожара № 2. Угрозы распространения пожара на другие здания нет, есть угроза распространения пожара внутри ангара. Погибших и пострадавших предварительно нет.

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Для забора проб воздуха на определение ПДК к месту пожара направлена дежурная смена “Мособлпожспас”.

Источник: УНН
Теги: Москва, склад
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