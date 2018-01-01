Киев предновогодний: на Софийской площади собралось несколько тысяч человек

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Киев готовится встречать Новый год. На Софийский и Михайловской площадях уже собралось несколько тысяч человек, передает корреспондент УНН.

Столицу начало засыпать снегом и киевляне, которые не ожидали такого приятного подарка, отмечают, что это придает им праздничное настроение.

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"Мы смотрели прогноз погоды, однако о снеге там ничего не было. Но мы рады, все же новогоднее настроение. Собираемся с семьей слушать концерт и встречать Новый Рок здесь. Все вместе", - поделилась одна из гостей праздника.

Однако на площади есть и те, кто лишь на несколько часов вышли в центр на предновогоднюю прогулку, а 2018-й год планируют встретить дома.

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"Мы погуляем, но в 23.00 пойдем домой - новогодний стол никто не отменял", -рассказал киевлянин.