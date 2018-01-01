С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января в Украине повышается минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад, передает УНН.

"Минималка" в 2018 году с января составит:

в месячном размере - 3723 гривен;

в почасовом размере - 22,41 гривны.

В 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит:

с 1 января - 1700 грн;

с 1 июля - 1777 грн;

с 1 декабря - 1853 грн.

Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, - минимальная пенсия - составит:

с 1 января - 1373 грн;

с 1 июля - 1435 грн;

с 1 декабря - 1497 грн.

Минимальный должностной оклад - тарифная ставка - устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Напомним, средняя зарплата украинцев в ноябре выросла на 102 грн.