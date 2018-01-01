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Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017-м

Порошенко рассказал о достижениях Украины в 2017-м

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о достижениях Украины в этом году на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - написал Порошенко.

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Среди достижений Украины отмечается: первый полет самолета Ан-132, проведение "Евровидения" в Киеве, введение безвизового режима с Европой, действие соглашения об ассоциации с ЕС, украинский боксер Александр Усик в третий раз защитил титул чемпиона WBO, а Василий Ломаченко стал лучшим боксером года, украинцы приняли участие в "Играх непокоренных", проведено образовательную, медицинскую и пенсионную реформы, введен масштабный ремонт дорог, освобождены заложники, усиленно украинское войско.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Петр Порошенко, Безвизовый режим
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