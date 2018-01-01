Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 05:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Тишина в предновогодний день: на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела

Тишина в предновогодний день: на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: #Пожелаймира: военные с передовой поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством

В штабе АТО также подчеркнули необходимость "обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтвердили приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня".

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, Новый год
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.