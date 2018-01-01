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В Киеве около 100 Мото-Санта Клаусов встретили Снегурочек

В Киеве около 100 Мото-Санта Клаусов встретили Снегурочек

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в Международном аэропорту "Киев" байкеры Мото-Санты приехали встречать Снегурочек, которые прилетели из холодных стран и привезли Новый год в Украину, передает УНН со ссылкой на сообщение аэропорта в Facebook.

В аэропорту отметили, что уже 15 лет подряд Мото-Санты именно 31 декабря проводят праздничный мотопробег по улицам Киева, в котором участвует несколько десятков мотоциклистов.

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“Это было невероятно круто! Около 100 Мото-Санта Клаусов приехали на байках в аэропорт „Киев“ встречать Снегурочек, которые прилетели из холодных стран! Новый Год уже в Украине!” — говорится в сообщении.

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Сразу после встречи в аэропорту Санты и Снегурочки поздравили пассажиров, вручили им подарки, сделали круг почета на своих байках и колонной отправились в традиционный мотопробег по улицам столицы.

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По дороге мотоциклисты сделали несколько остановок чтобы поздравить жителей и гостей Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, Новый год, аэропорт
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