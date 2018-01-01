Перестрелка в Колорадо: несколько полицейских ранены

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В округе Дуглас штата Колорадо несколько полицейских пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщается на официальном Twitter окружного шерифа, передает УНН.

"Несколько наших офицеров пострадали, об их состоянии нет новых данных. На месте развиваются события, избегайте места происшествия по мере возможности", - говорится в тексте сообщения.

Впоследствии стало известно, что один полицейский, по подтвержденным данным, умер. Двое гражданских лиц были также ранены подозреваемым.

"Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу", - добавили в полиции.

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В полиции уточнили, что полицейские прибыли после поступления сообщения о беспорядках на частной территории.