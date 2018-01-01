Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 05:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Перестрелка в Колорадо: несколько полицейских ранены

Перестрелка в Колорадо: несколько полицейских ранены

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В округе Дуглас штата Колорадо несколько полицейских пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщается на официальном Twitter окружного шерифа, передает УНН.

"Несколько наших офицеров пострадали, об их состоянии нет новых данных. На месте развиваются события, избегайте места происшествия по мере возможности", - говорится в тексте сообщения.

Впоследствии стало известно, что один полицейский, по подтвержденным данным, умер. Двое гражданских лиц были также ранены подозреваемым.

"Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу", - добавили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США неизвестный устроил стрельбу в школе, погибло двое учеников

В полиции уточнили, что полицейские прибыли после поступления сообщения о беспорядках на частной территории.

Источник: УНН
Теги: США, раненые, перестрелка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.