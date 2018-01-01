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Елку в главном соборе Чехии украсили надписями с названиями оккупированных городов Донбасса

Елку в главном соборе Чехии украсили надписями с названиями оккупированных городов Донбасса

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Соборе святого Вита в Праге елку украсили открытками с надписями оккупированных городов на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook, передает УНН.

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!" - написал посол.

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Источник: УНН
Теги: Донбасс, елка
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