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Воскресенье, 31 декабря 2017, 20:22 • Тоня Туманова
Елку в главном соборе Чехии украсили надписями с названиями оккупированных городов Донбасса
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Соборе святого Вита в Праге елку украсили открытками с надписями оккупированных городов на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook, передает УНН.
"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!" - написал посол.
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Источник: УНН
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